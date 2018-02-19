В Харькове пьяный водитель пытался подкупить полицейских рублями

После столкновения мужчина пытался дать взятку полицейским российскими рублями. Как сообщил на своей странице в Facebook в понедельник, 19 февраля спикер генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на бордюр.

От удара сработали подушки безопасности. Вместе с тем очевидцы вызвали патрульную полицию. Уже на месте инцидента патрульные установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и к тому же у него при себе не было полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Однако, он стал просить полицейских отпустить его и стал предлагать патрульным деньги. Полицейские отказались и предупредили мужчину об уголовной ответственности за предоставление должностным лицам неправомерной выгоды. Однако, несмотря на это, нарушитель положил в служебный автомобиль полицейских три тысяч российских рублей.

На данный момент харьковская местная прокуратура №4 сообщила 31-летнему виновнику аварии о подозрении по факту предоставления неправомерной выгоды должностному.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 19 февраля, в Киеве легковой автомобиль Mercedes врезался в отбойник. Инцидент произошел на проспекте Победы, в направлении от станции метро "Шулявская" до станции метро "Берестейская".