В Дагестане растет количество погибших во время стрельбы

В Дагестане, по состоянию на девять часов вечера воскресенья, 18 февраля, количество жертв стрельбы, которая произошла в городе Кизляре, возросло до пяти человек.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона, женщина, раненная во время стрельбы, скончалась в больнице на операционном столе. В ведомстве пояснили, что из пяти доставленных в больницу людей одна женщина скончалась.
При этом состояние еще двоих - тяжелое.
Вместе с тем представитель республиканского следственного комитета Расул Темирбеков сообщил, что преступник оказался 22-летним местным жителем. Он был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.
Напомним, сегодня вечером неизвестный в Кизляре расстрелял толпу людей, которые отмечали Масленицу. По некоторым данным, огонь мог быть открыт по прихожанам церкви.
Преступников, устроивших стрельбу, было двое - муж и жена. По его словам, перед тем, как был отрыть огонь, жена убежала, стрелял мужчина. Позднее правоохранительные органы задержали женщину.
Как сообщил УРА-Информ, в результате инцидента погибли четыре мирных граждан. Еще четыре человека получили ранения.