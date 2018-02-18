22:27 18.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Дагестане растет количество погибших во время стрельбы

В Дагестане, по состоянию на девять часов вечера воскресенья, 18 февраля, количество жертв стрельбы, которая произошла в городе Кизляре, возросло до пяти человек.

В Дагестане растет количество погибших во время стрельбы

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона, женщина, раненная во время стрельбы, скончалась в больнице на операционном столе. В ведомстве пояснили, что из пяти доставленных в больницу людей одна женщина скончалась.

При этом состояние еще двоих - тяжелое.

Вместе с тем представитель республиканского следственного комитета Расул Темирбеков сообщил, что преступник оказался 22-летним местным жителем. Он был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, сегодня вечером неизвестный в Кизляре расстрелял толпу людей, которые отмечали Масленицу. По некоторым данным, огонь мог быть открыт по прихожанам церкви.

Преступников, устроивших стрельбу, было двое - муж и жена. По его словам, перед тем, как был отрыть огонь, жена убежала, стрелял мужчина. Позднее правоохранительные органы задержали женщину.

Как сообщил УРА-Информ, в результате инцидента погибли четыре мирных граждан. Еще четыре человека получили ранения.

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