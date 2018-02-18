Украинцы продолжают игнорировать правила поведения на воде в зимний период

Большинство погибших украинцев - это, так называемые "моржи". Люди продолжают игнорировать элементарные правила поведения на льду в зимний период. Так, из-за постоянно меняющейся температуры воздуха, на реках и озерах ледяной покров постоянно меняет свою толщину, установить точную толщину льда невозможно.

Спасатели рекомендуют украинцам не заниматься "моржеванием" в одиночку или в темное время суток, не проверять лед на прочность и не наступать на него без необходимости. Сейчас спасатели отправляются в профилактические рейды замерзшими реками и озерами, чтобы проводить инструктажи для всех желающих и контролировать рыбаков, которые зачастую занимаются промыслом в запрещенных для этого местах, что значительно усложняет работу спасателям.

Как сообщалось в "Ура-Информ", спасатели призывают украинцев не выходить на замерзшие водоемы.