12:50 18.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Украинцы продолжают игнорировать правила поведения на воде в зимний период

С начала 2018 года на водных объектах по всей территории Украины погибло 70 наших соотечественников. Об этом передает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Украинцы продолжают игнорировать правила поведения на воде в зимний период

Большинство погибших украинцев - это, так называемые "моржи". Люди продолжают игнорировать элементарные правила поведения на льду в зимний период. Так, из-за постоянно меняющейся температуры воздуха, на реках и озерах ледяной покров постоянно меняет свою толщину, установить точную толщину льда невозможно. 

Спасатели рекомендуют украинцам не заниматься "моржеванием" в одиночку или в темное время суток, не проверять лед на прочность и не наступать на него без необходимости. Сейчас спасатели отправляются в профилактические рейды замерзшими реками и озерами, чтобы проводить инструктажи для всех желающих и контролировать рыбаков, которые зачастую занимаются промыслом в запрещенных для этого местах, что значительно усложняет работу спасателям.

Как сообщалось в "Ура-Информ", спасатели призывают украинцев не выходить на замерзшие водоемы.

 

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