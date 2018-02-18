12:21 18.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине железнодорожный состав сбил мужчину

Во Львове, поезд "Рахов-Львов" задавил местного жителя. Об этом передает Департамент по вопросам гражданской защиты населения во Львовской области.

На Львовщине железнодорожный состав сбил мужчину

Инцидент произошел между станциями Персенковка - Львов. По предварительной информации, мужчина пытаясь пересечь железнодорожный путь в неположенном месте угодил под колеса поезда. Правоохранители установили личность пострадавшего - это местный житель поселка Персеновка 1953 года рождения, полисмены уже связались с его родственниками.

Ранее в городе Рава-Русская Львовской области произошел похожий случай со  школьником. Ребенок пересекал железнодорожный путь в неположенном месте, где на него дизельный локомотив с 10-ю топливными вагонами. В результате ребенок был госпитализирован с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, мозговая кома, однако на следующий день врачи констатировали смерть пациента.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно на Харьковщине пенсионера сбил поезд.

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