13:36 17.02.2018 | Происшествия | Новости
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Мексика опять страдает от стихийного бедствия

В штате Оахака на юге Мексики сейсмологи зафиксировали землетрясение амплитудой в семь с половиной баллов. Об этом передает Геологическая служба США.

Мексика опять страдает от стихийного бедствия

Сообщается, что земельные толчки были спровоцированы в результате движения тектонических плит в Тихом океане. Эпицентр находился в 148 км неподалеку от города Оахака, где проживаетболее 260 тыс человек. В результате землетрясения около 100 км прибережной зоны штата была полностью уничтожена. Толчки внутри земной коры ощущались и жителями Мехико.

Это уже второй случай в новом году для страны, когда амплитуда земельных толчков превышает шесть баллов по шкале Рихтера.

Власти штата объявили о чрезвычайном положении, школы и муниципалитеты временно закрыли, движение наземного транспорта ограничено. Покамест информации о жертвах не поступало, однако мэр города пообещал привлечь к спасению людей из отдаленных районов штата армию.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее в Тихом океане у берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясения амплитудой в шесть баллов по шкале Рихтера.

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