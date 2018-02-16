09:59 16.02.2018 | Происшествия | Новости
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Полиция США предотвратила теракт в Нью-Йорке

В Нью-Йорке правоохранители задержали двух подозреваемых в подготовке теракта, задержанным инкриминируют попытку изготовления самодельной бомбы.

Полиция США предотвратила теракт в Нью-Йорке

Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что в Бронксе задержали двух братьев-близнецов по подозрению в изготовлении бомбы. В ходе обыска их квартиры полиция обнаружила 16 кг химических веществ, которые могут использоваться для создания взрывных механизмов.

Также на их личных ноутбуках найдены подозрительные записи и схемы изготовления бомб.

Как заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, полиция, по всей видимости, спасла жизни очень многих людей. О возможных мотивах предполагаемых террористов не сообщается.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в результате взрыва автомобиля в столице Афганистана в Кабуле погибло 90 человек. Согласно информации источника, детонаций автомобиля скорой помощи произошла в районе, где находятся иностранные посольства, в том числе Щвеции, Индии и Индонезии, а также управление полиции и представительство Евросоюза.

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