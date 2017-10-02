20:58 02.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожской области локомотив врезался в автомобиль

В Запорожской области в понедельник, 2 октября, на железнодорожном переезде локомотив протаранил Daewoo Lanos.

В Запорожской области локомотив врезался в автомобиль

В результате аварии водитель легковушки попал в больницу. Как сообщает региональное управление Национальной полиции, по предварительной информации в аварии виноват водитель легкового авто.

Мужчина проигнорировал запрещающие сигналы при пересечении железнодорожного переезда без шлагбаума. В результате локомотив поезда ударил машину, а водитель Daewoo Lanos, житель Мелитополя, 1985 года рождения, с травмами госпитализирован в местную больницу.

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ​​райцентре Любомль Волынской области произошло дорожно-транспортного происшествия с участие двух автомобилей, вследствие чего погиб один человек.


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