Турция нанесла авиаудары по позициям РПК в Сирии и Ираке

В Минобороны Турции заявили, что ВВС страны атаковали объекты Рабочей партии Курдистана, базирующиеся на сирийско-иракской границе в районе горного хребта Синджар.
Об этом передает Anadolu.
Таким образом, террористы сирийской и иракской армии активно используют маршруты на севере Сирии и Ирака, чтобы переправлять в Турцию боевиков, оружия, боеприпасов и взрывчатки.
При этом бандиты участвовали в нападениях на пограничные посты, организации теракта в Диярбакыре. В свою очередь боевики использовали оружие и боеприпасы, доставленные этими же маршрутами.
На данный момент Вооруженные силы Турции продолжают борьбу с террористическими организациями.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате авиаударов погибли, по меньшей мере, 23 человека в двух частях восточной сирийской провинции Дейр-аль-Зор.