Турция нанесла авиаудары по позициям РПК в Сирии и Ираке

Об этом передает Anadolu.

Таким образом, террористы сирийской и иракской армии активно используют маршруты на севере Сирии и Ирака, чтобы переправлять в Турцию боевиков, оружия, боеприпасов и взрывчатки.

При этом бандиты участвовали в нападениях на пограничные посты, организации теракта в Диярбакыре. В свою очередь боевики использовали оружие и боеприпасы, доставленные этими же маршрутами.

На данный момент Вооруженные силы Турции продолжают борьбу с террористическими организациями.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате авиаударов погибли, по меньшей мере, 23 человека в двух частях восточной сирийской провинции Дейр-аль-Зор.