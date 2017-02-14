13:20 14.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Автомобиль загорелся в Кропивницком - ФОТО

На улице Пермской в городе Кропивницком загорелся автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Автомобиль загорелся в Кропивницком - ФОТО

"Сегодня около 6:00 103-й экипаж патрульной полиции Кропивницкого увидел на улице Пермской горящий автомобиль ВАЗ-2109", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы убедившись, что угрозы человеческой жизни нет, сразу вызвали на место происшествия спасателей.

В свою очередь, совместными усилиями пламя удалось ликвидировать. По мнению спасателей, вероятной причиной возгорания автомобиля было короткое замыкание электросети.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в центре Киева горело здание на Бессарабского рынка. 


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