Автомобиль загорелся в Кропивницком - ФОТО

"Сегодня около 6:00 103-й экипаж патрульной полиции Кропивницкого увидел на улице Пермской горящий автомобиль ВАЗ-2109", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы убедившись, что угрозы человеческой жизни нет, сразу вызвали на место происшествия спасателей.

В свою очередь, совместными усилиями пламя удалось ликвидировать. По мнению спасателей, вероятной причиной возгорания автомобиля было короткое замыкание электросети.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в центре Киева горело здание на Бессарабского рынка.