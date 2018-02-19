Демократию слишком легко взломать

The Guardian в редакционной статье комментирует обвинения во вмешательстве в выборы в США, которые предъявил ряду россиян и российских организаций спецпрокурор Роберт Мюллер.

"Все это, должно быть, шокирует тех, кто не знает, как можно использовать в своих интересах Facebook и другие социальные сети, - отмечает издание. - Должна ли эта новость шокировать нас - другой, более отрезвляющий вопрос".

"Когда мы спрашиваем, почему русские сумели это сделать, очевидный ответ: потому что любой это может. Facebook и Google - огромная дуополия - крупнейшие и мощнейшие рекламные агентства, когда-либо существовавшие в мире, и они практически любому будут продавать свои услуги", - пишет The Guardian.

Самый тревожный вопрос заключается в том, кто еще проводил подобные кампании, считает газета. "Влиятельные группы в США, такие как "Национальная стрелковая ассоциация", крупные нефтяные и табачные компании, десятилетиями использовали искусственно созданные группировки и намеренно создавали путаницу с общепризнанными фактами. Фактически они шли дальше российского сценария, открыто делая пожертвования на кампании полезных политиков", - говорится в статье.

"В действительности обвинительное заключение Мюллера вызывает шок не потому, что русские использовали колоссальные слабые места американской политической системы (а что еще попыталась бы сделать враждебная держава?), а потому, что эти уязвимости существуют и теперь любой может столь же легко и малозатратно использовать их в своих интересах", - резюмирует издание.

Источник: Инопресса