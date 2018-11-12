Школы в сельской местности будут обеспечены интернетом, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко инициировал выделение следующего года три млрд грн на подключение сельских школ к интернету и приобретение школьных автобусов. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Рады регионального развития, которая состоялась в понедельник, 12 ноября.
Во время заседания Совета регионального развития президент инициировал выделение трех млрд грн на подключение сельских школ к интернету. А также на модернизацию опорных школ и приобретение школьных автобусов.
Также глава государства настоял на увеличении субвенции на инклюзивное образование. Таким образом, она удвоится.
К слову, Порошенко рассказал, что сейчас в Украине строится 89 сельских амбулаторий.
"На данный момент из 513 амбулаторий строится 89, остальные - стартуют в ближайшие недели. Вместе с Кировоградской областью в проекте президентской программы развития медицины в сельской местности также Днепропетровская, Луганская, Харьковская и Ровенская области", - заявил он.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", президент назвал обеспечение субсидиями главным требованием к бюджету-2019.