13:50 12.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Школы в сельской местности будут обеспечены интернетом, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко инициировал выделение следующего года три млрд грн на подключение сельских школ к интернету и приобретение школьных автобусов. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Рады регионального развития, которая состоялась в понедельник, 12 ноября.

Школы в сельской местности будут обеспечены интернетом, - Порошенко

Во время заседания Совета регионального развития президент инициировал выделение трех млрд грн на подключение сельских школ к интернету. А также на  модернизацию опорных школ и приобретение школьных автобусов.

Также глава государства настоял на увеличении субвенции на инклюзивное образование. Таким образом, она удвоится.

К слову, Порошенко рассказал, что сейчас в Украине строится 89 сельских амбулаторий.

"На данный момент из 513 амбулаторий строится 89, остальные - стартуют в ближайшие недели. Вместе с Кировоградской областью в проекте президентской программы развития медицины в сельской местности также Днепропетровская, Луганская, Харьковская и Ровенская области", - заявил он.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", президент назвал обеспечение субсидиями главным требованием к бюджету-2019.


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