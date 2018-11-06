Украина до декабря подпишет с Израилем ЗСТ, - Гройсман

Об этом во вторник, 6 ноября, в своем Twitter сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, об этом он говорил с новым послом Государства Израиль Джоэлом Лионом.

Во время встречи посол Израиля отметил перспективность развития отношений с Украиной в сфере инноваций и предпринимательства. При этом Гройсман отметил, что в 20-х числах ноября в Киеве пройдет украинско-израильский инновационный саммит, который, как ожидается, объединит десятки предприятий и предпринимателей, работающих в сфере инноваций.

Напомним, согласно экспортной стратегии Украины и плана стратегического развития торговли на 2017-2021 годы, Израиль входит в ТОП-20 перспективных рынков для экспорта украинской продукции, а также является одним из главных торговых партнеров Украины в регионе Ближнего Востока.

Наиболее перспективными для сотрудничества с Израилем Украина считает сферы агропроизводства, туризма, переработки углеводородов, а также сферу связи, медицины, энергоэффективности и экологии.

Израиль станет 46-й страной, с которой Украина подписала соглашение о ЗСТ.

Как сообщал УРА-Информ, 28 марта Украина и Израиль завершили переговоры по созданию зоны свободной торговли. Соглашение было технически парафировано в апреле.