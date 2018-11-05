22:32 05.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине количество официально трудоустроенных выросло на 150 тысяч человек, - Гройсман

Шаги по детенизации заработных плат заметно увеличивают количество легально работающих граждан в Украине.

В Украине количество официально трудоустроенных выросло на 150 тысяч человек, - Гройсман

Только в октябре количество официально трудоустроенных украинцев выросло на 150 тысяч человек. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщила пресс-служба Кабинета министров.

При этом в правительстве выразили надежду, что к концу этого года вырастут и взносы в Пенсионный фонд, уплачиваемые из официальных рабочих мест.

Речь идет об увеличении поступлений на около 1,1 миллиарда гривен, - пояснил премьер-министр Владимир Гройсман, добавив, что люди, которые выходят из тени будут получать белую зарплату, а, следовательно, будут иметь право на достойную пенсию.

В пресс-службе также напомнили, что за время кампании по борьбе с неофициальным трудоустройством около 130 работодателей были оштрафованы. Причем больше всего нарушений допускают в Харьковской, Киевской и Ивано-Франковской областях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины утвердил порядок регистрации безработных, согласно которому вводится институт карьерного советника.


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