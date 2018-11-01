13:40 01.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ГФС рассматривает возможность межгосударственного обмена финансовой информацией

Государственная фискальная служба Украины планирует создать единое подразделение по вопросам автоматического обмена финансовой информацией и трансфертного ценообразования.

ГФС рассматривает возможность межгосударственного обмена финансовой информацией

Об этом сообщил и.о. главы ГФС Евгений Бамбизов  во время Форума по международному налоговому сотрудничеству.

По его словам, в ГФС уже назрела проблема создания единого подразделения, которое будет заниматься вопросами обмена информацией и трансфертным ценообразованием. Поэтому ведомство уже подготовило необходимую техническую базу для обеспечения защиты информации, которая подлежит обмену.

Стоит отметить, что внедрение данной инициативы имеет две стороны - техническую и политическую.

"В отношении политики мы абсолютно убеждены, что это является транспарентность, это новая реальность этого века... Относительно законодательного оформления - нужно пройти процесс. В реальности уже буквально в пределах одного-двух лет вся информация будет доступна для широкой общественности", - сообщают в ведомстве.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", фискальную службу планируют разделить на органы, которые будут, соответственно, администрировать налоги, администрировать таможенные платежи и осуществлять расследование финансовых преступлений.


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