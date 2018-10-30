Санкции против Украины затронут 50 физлиц и 360 компаний, - российские СМИ

Они затронут интересы около 360 предприятий и 50 физических лиц. Об этом во вторник, 30 октября, сообщают российские СМИ.

При этом российские журналисты заверили, что санкции "в ответ на недружественные действия" Украины и список компаний и лиц, которых затронут ограничения со стороны РФ, вскоре передадут на подпись премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

На данный момент персональный состав граждан Украины, попавших в списки, не разглашается. По информации представителей российского правительства, "там будет много интересных открытий для граждан Украины, которые увидят, что некоторые их лидеры, придерживающиеся радикальных взглядов, в том числе на отношения между двумя странами и народами, а также их окружение, не прочь при этом заработать на этих самых отношениях".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент России Владимир Путин 22 октября, подписал указ об ответных мерах на антироссийские санкции Украины. Позже премьер РФ Медведев заявил, что под действие ответных санкций Российской Федерации попадут сотни украинцев. Медведев уточнил, что в списке точно будут представители бизнеса и украинские компании. В то же время он подчеркнул, что рядовых украинцев эти ограничения не коснутся.