08:15 26.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Сэкономленные субсидии можно будет получить наличными, - Рева

С 1 января следующего года получатели субсидии смогут получить сэкономленные деньги наличными.

Сэкономленные субсидии можно будет получить наличными, - Рева

Такие правила вступят в силу после монетизации субсидий, которая начнется с января. Вся сэкономленная сумма будет оставаться в распоряжении людей.

Об этом в четверг вечером, 25 октября, в эфире одного из украинских телеканалов рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева. По его словам, правительство проведет

расчет с учетом субсидий и если будут сэкономлена определенная сумма, то эти деньги можно будет снять со своего счета и использовать на собственное нужны, - пояснил министр, добавив, что "Прямокэш" - это такой проект, который его ведомство сейчас готовит.

Вместе с тем Ревы отметил, что сейчас потребители коммунальных услуг проводят энергосберегающие мероприятия, благодаря чему экономят ресурсы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины обещает компенсировать расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг семьям, которые не успели оформить субсидию до отопительного сезона. Как сказано в сообщении, опубликованном в четверг, 25 октября, на правительственном портале teplo.gov.ua, в постановлении №848 указано, что средства будут возмещены, даже если семья подаст документы на субсидию в ноябре или декабре.


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