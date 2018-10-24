06:00 24.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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С 1 ноября в Украине повысят тарифы на телефонную связь

С 1 ноября текущего года В Украине вступают в силу новые предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги.

С 1 ноября в Украине повысят тарифы на телефонную связь

Они были утверждены решением НКРСИ от 18 сентября 2018 года № 488 "Об утверждении предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги и признании утратившим силу решения НКРС от 28 ноября 2017 № 606" и зарегистрированы в Министерстве юстиции Украины 2 октября 2018 года под № 1125/32577.

Как сказано на сайт Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, согласно документу абонентам местной телефонной сети городов, сел и поселков городского типа будет установлен максимальный тариф для основного телефонного аппарата, подключенного к отдельной линии, на уровне 100 гривен для предприятий и 70 гривен - для населения.

При этом в Нацкомиссии уточнили, что решение по измененных тарифов будет опубликовано 30 октября в бюллетене "Официальный вестник Украины" № 83.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, национальный оператор фиксированной связи "Укртелеком" с 1 июня повысил абонентскую плату для физических лиц на шесть гривен с НДС.


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