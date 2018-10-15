Морпорты Украины вдвое снизили экспорт зерновых - ФОТО

Как известно, снижение экспорта наблюдается по всем категориям зерновых. Таким образом, по пшенице было отгружено более 24% до 1,4 млн т; по ячменю — на 23% до 514 тыс. т; по кукурузе — на 51% до 202 тыс. т.

Фаворитом в отгрузке пшеницы и ячменя был терминал "ТИС", туда поставлено 366 тыс. т и 163 тыс. т соответственно. Крупнейший объем кукурузы в сентябре был перегружен компанией "НИБУЛОН" — 86 тыс. т.

Согласно мировым прогнозам экспорта кукурузы в 2018/19 МГ увеличен на 1,26 млн т в сравнении с предыдущим прогнозом до 162,97 млн т. В Украине производство кукурузы не изменилось и составило 31 млн т, а экспорт — 25 млн т.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинские аграрии по состоянию на октябрь намолотили 46,8 млн тонн зерна с 12 млн га, это более 81% от годового плана. Собрано ранних зерновых и зернобобовых – 34,3 млн тонн с площади 9,9 млн га при урожайности 34,8 ц/га; кукурузы – 11,9 млн тонн с площади 1,9 млн га (41%) при урожайности 63,1 ц/га; гречки – 124 тыс. тонн с площади 100 тыс. га (92%) при урожайности 12,4 ц/га.