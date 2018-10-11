Украина стала лидером по экспорту сока - ФОТО

Согласно последним исследованиям, среднестатистический житель Украины в год выпивает не более чем десять литров соков и нектаров, что в три раза меньше, чем пьет житель Евросоюза или же Северной Америки. Так, в Штатах, в частности, люди выпивают около пятидесяти литров в год.

В связи с этим, производители постепенно снизила производство фруктовых и овощных соков. Так, в 2016 год объемы производства снизились на 15 процентов: тогда изготовили около 97,9 тысяч тонн. Но снижение производства не влияет на лидирующие позиции Украины по экспорту сока в мире. В пятерку лидеров-импортеров украинских соков входят Польша, Белоруссия и Словакия.



Сами же украинцы также отдают предпочтение сокам отечественного производства. Сообщатся, что украинцы потребляют 95% соков собственного производства и лишь 5% импортных.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", главным любителем украинского шоколада оказались казахи.