11:30 11.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина стала лидером по экспорту сока - ФОТО

Украина отправляет за границу примерно двадцать процентов продукции и входит в ТОП-пять крупнейших экспортеров соков. Больше всего украинские покупают в Польше. 

 

Украина стала лидером по экспорту сока - ФОТО

Согласно последним исследованиям, среднестатистический житель Украины в год выпивает не более чем десять литров соков и нектаров, что в три раза меньше, чем пьет житель Евросоюза или же Северной Америки. Так, в Штатах, в частности, люди выпивают около пятидесяти литров в год. 

В связи с этим, производители постепенно снизила производство фруктовых и овощных соков. Так, в 2016 год объемы производства снизились на 15 процентов: тогда изготовили около 97,9 тысяч тонн. Но снижение производства не влияет на лидирующие позиции Украины по экспорту сока в мире. В пятерку лидеров-импортеров украинских соков входят Польша, Белоруссия и Словакия.

Сами же украинцы также отдают предпочтение сокам отечественного производства. Сообщатся, что украинцы потребляют 95% соков собственного производства и лишь 5% импортных.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", главным любителем украинского шоколада оказались казахи.


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