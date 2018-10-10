19:15 10.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин разрешил порадиаторный учет тепла для квартир - ФОТО

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 10 октября, положительно отреагировал на установку приборов-распределителей тепловой энергии для квартир, где из-за вертикальной разводки труб невозможна установка индивидуальных счетчиков тепла.

Кабмин разрешил порадиаторный учет тепла для квартир - ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Геннадия Зубко.

Как отмечается, до недавнего времени индивидуальный поквартирный учет тепла был доступен только для жителей домов с горизонтальной системой отопления, а жители старых домов с вертикальной разводкой вынуждены платить за тот объем, который потребляет все здание. Данные домового счетчика в таком случае делятся пропорционально площади на всех.

По словам Зубко, система будет работать, если большинство жильцов установят специальные приборы за свой счет. Кроме того, доплата будет лишь за обогрев общих мест пользования и вспомогательных помещений по площади их квартиры.

"Это общеевропейская практика", - заявил Зубко.

Добавим, система учета при помощи радиаторных счетчиков будет только в тех домах, где их установит более 50% жильцов. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Украине должен стартовать отопительный сезон с 15 октября. Однако, тепло в домах может появится раньше этой даты.


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