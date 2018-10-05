Нацбанк на пятницу поднял курс гривны

100 долл - 2817,5055 грн;

100 евро - 3240,6948 грн.

При этом регулятор установил на 5 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1086.520544;

Серебро - 13.347670;

Платина - 753.666342;

Палладий - 951.141416.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 4 октября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2832,0055 грн;

100 евро - 3270,4000 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.

Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.

По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке.