10:26 05.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минфин к концу 2018 года должен уплатить долги

Министерство финансов Украины в четвертом квартале должно погасить государственные кредиты по выплатам в размере 96,6 млрд гривен. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Минфин к концу 2018 года должен уплатить долги

Так, согласно графику прогнозных долговых платежей Министертсва, по внутреннему долгу в октябре-декабре должно быть выплачено 79,35 млрд гривен, по внешнему - 17,25 млрд гривен.

Как известно, для погашения внутреннего и внешнего долга будет направлено 62,74 млрд грн, а на его обслуживание для выплат купонного дохода – 33, 84 млрд грн.

Основная сумма выплаты по государственному долгу в 2019 году приходится на первый квартал.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", из-за ожидаемых для Украины выплат по государственному долгу в 2019 году, есть великая возможность экономического кризиса. Однако президент Украины отрицает такие случаи, и утверждает, что государство сможет сохранить финансовую стабильность.


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