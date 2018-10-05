Индии грозит экономический кризис

Это может произойти из-за высокой зависимости страны от импорта нефти. Как сообщает Reuters, об этом в пятницу, 5 октября, заявил министр транспорта Индии Нитин Гадкари.

По его словам, в связи со сложившейся ситуаций, Комитет по денежно-кредитной политике поднимет ставку репо на 25 базисных пунктов до 6,75%, чтобы справиться с инфляционными рисками от растущих цен на нефть и слабой рупии.

В 2018 году индийская рупия потеряла 13,5% стоимости, став главным аутсайдером среди азиатских валют.

Кроме этого, Индия изучает возможность сокращения объемов закупки нефти на фоне ее удорожания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера котировки на основные марки нефти достигли рекордного уровня с 2014 года. Так, на лондонской бирже ICE Futures цена на нефть марки Brent к концу торгов составляла 86,29 долларов за баррель. Стоимость нефти WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи по итогам прошлой сессии их цена увеличилась на 1,18 долларов, завершив торги на отметке 76,41 долларов за баррель.