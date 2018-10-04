08:32 04.10.2018 | Экономика | Новости
100204949:Polishuk

Трампа могут заставить уплатить все недоплаченные налоги

Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа могут ждать санкции, как со стороны штата Нью-Йорк, так и со стороны города.

Трампа могут заставить уплатить все недоплаченные налоги

Мэр города Нью-Йорка Билл де Блазио в среду, 3 октября, пообещал взыскать с него все налоги, которые тот не доплатил городу. Как сообщает Bloomberg, цитируя слова городского головы,

Нью-Йорк намерен компенсировать любую сумму, которую Дональд Трамп задолжал жителям города.

Напомним, газета The New York Times написала, что Трамп получил от отца 413 миллионов долларов незаконным путем, уклонившись от уплаты налогов. Ранее также сообщалось, что Трамп мог не платить налоги с 1995 года.

Как сообщал УРА-Информ, специальный прокурор США Роберт Мюллер сообщил, что бывший глава избирательной кампании президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и бывший советник президента Виктора Януковича Пол Манафорт оювиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 миллионов долларов в период работы лоббистом на украинскую "Партию регионов" и на бывшего президента Украины Виктора Януковича, которые он отмывал через оффшоры.


Поделиться
Читайте также:
 
В Украину мужчина пытался ввезти почти 70 IPhone X max - ФОТО Спасатели Индонезии добрались до отдаленных районов, пострадавших от землетрясения - ФОТО В Киеве трамвай №12 временно меняется график движения - КГГА В штате Южная Каролина произошла стрельба, погиб полицейский
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив