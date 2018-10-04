Трампа могут заставить уплатить все недоплаченные налоги

Мэр города Нью-Йорка Билл де Блазио в среду, 3 октября, пообещал взыскать с него все налоги, которые тот не доплатил городу. Как сообщает Bloomberg, цитируя слова городского головы,

Нью-Йорк намерен компенсировать любую сумму, которую Дональд Трамп задолжал жителям города.

Напомним, газета The New York Times написала, что Трамп получил от отца 413 миллионов долларов незаконным путем, уклонившись от уплаты налогов. Ранее также сообщалось, что Трамп мог не платить налоги с 1995 года.

Как сообщал УРА-Информ, специальный прокурор США Роберт Мюллер сообщил, что бывший глава избирательной кампании президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и бывший советник президента Виктора Януковича Пол Манафорт оювиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 миллионов долларов в период работы лоббистом на украинскую "Партию регионов" и на бывшего президента Украины Виктора Януковича, которые он отмывал через оффшоры.