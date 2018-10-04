Порошенко предлагает Раде ратифицировать соглашения о транше ЕС в миллиард евро

Документ предполагает привлечение Украинов кредита в размере миллиарда евро. Как сказано на сайте Верховной Рады законопроект №0203 определен президентом как неотложный.

Напомним, 14 сентября Украина и Европейский союз подписали меморандум и кредитное соглашение относительно предоставления макрофинансовой помощи ЕС на миллиард евро. Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявлял, что программа макрофинансовой помощи Европейского союза поддержит экономическую стабилизацию Украины.

Как сообщал УРА-Информ, народные депутаты Верховной рады Украины в четверг, 4 октября, приняли за основу и в целом президентский законопроекта №9153. Пролонгацию закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей поддержали 245 депутатов. Действие закона об особом статусе Донбасса должно было закончиться 10 октября 2018 года, однако теперь оно продлено до 31 декабря 2019 года включительно, - указано в тексте закона.