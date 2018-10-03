За год жилье в столице подорожало в среднем на 7%

При этом только за восемь месяцев 2018 года цена подскочила на 3,8%. Такие данные - результат анализ первичного рынка жилой недвижимости, опубликованного в среду утром, 3 октября, специализированным порталом Столичная недвижимость.

Таким образом, по оценкам экспертов средняя стоимость квартир в новостройках Киева в сентябре текущего года составила 24896 гривен за квадратный метр. По сравнению с августом, средняя стоимость увеличилась на 1,4%.

Вместе с тем, по данным аналитиков рынка, в некоторых района Киеве наблюдается уменьшение средних цен. Так в Голосеевском районе цены упали на 0,4%, а Оболонском - на 0,5%, Подольском - на 2,3% и Шевченковском районе- на 0,8%.

В других цены поднялись и рост составил от 0,2% в Днепровском, до 10,2 %% в Дарницком районе.

В тоже время эксперты и застройщики уверены, что стоимость жилья в новостройках будет расти и этом связано с ростом стоимости строительных материалов, а также с повышением средней заработной платы в строительной отрасли.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Вышгородском районе столице в селе Новые Петровцы заработала система видеонаблюдения, которая состоит из 46 видеокамер. Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, эти камеры позволят отслеживать номера машин. Правоохранители утверждают, что именно таким способом они стремятся повысить уровень общественной безопасности жителей села, и оперативно раскрывать преступления по "горячим следам".