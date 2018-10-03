Календарный отопительный сезон стартует 15 октября, - Гройсман

Вместе с тем власти на местах должны принимать решение о подаче тепла с учетом погодных условий. Такое мнение в среду, 3 октября, на заседании правительства высказал премьер-министр Владимир Гройсман.

При этом он напомнил, что местные власти имеют более десяти дней, чтобы начать отопительный сезон вовремя.

Я понимаю, можно подойти к этому вопросу нормативно и включить отопление 15 октября, однако считаю, что нужно смотреть на термометр и понимать, что для людей важно вовремя получить горячую воду и тепло, - отметил глава правительства.

Напомним, Владимир Гройсман заверил, что до конца недели возможно реальное решение вопроса подачи горячей воды киевлянам.

Как сообщал УРА-Информ, в десятках столичных жилых домов вместе с больницами, детскими садами, пансионатами для пожилых людей и интернатами уже пять месяцев отсутствует горячее водоснабжение.