Кабмин обязал "Нафтогаз" бесперебойно поставлять газ в отопительный сезон

Как заявил в среду, 3 октября, во время заседания премьер-министр Украины Владимир Гройсман, "Нафтогаз" должен до 15 октября подписать договора со всеми субъектами хозяйствования, при наличии задолженности, необходимо обеспечить реструктуризацию долгов.

При этом операторы газораспределительных систем до начала отопительного сезона должны обеспечить поставки природного газа теплогенерирующих и теплоснабжающих организаций.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня на заседании правительство приняло решение о начале отопительного сезона с 15 октября.

Вместе с тем глава правительства отметил, что власти на местах должны принимать решение о подаче тепла с учетом погодных условий.