14:51 02.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Укрзализныця" вновь повысила цены на билеты

С начала октября государственная компания "Укрзализныця" запустила второй этап индексации цен, и повысила тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки на 12 процентов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Ранее Министерство инфраструктуры определило 13 различных календарных периодов, которые влияют на стоимость проезда. Поэтому цены на услуги компании будут периодично расти. Соответственно на цену билета влияет и день недели, в который пассажир начинает путешествие.

Отметим, что это был второй этап повышений, так как первый завершился 30 мая 2018 года.

Однако цены не только растут, но и падают. Стоимость проезда в пассажирских поездах дальнего следования, курсирующих по территории Украины будет снижена.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", согласно прогнозу Национального банка Украины тарифы на газ для населения повысятся на 25%. Вместе с тем значительного уменьшения количества субсидиантов в Украине не предвидится.


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