"Укрзализныця" вновь повысила цены на билеты

Ранее Министерство инфраструктуры определило 13 различных календарных периодов, которые влияют на стоимость проезда. Поэтому цены на услуги компании будут периодично расти. Соответственно на цену билета влияет и день недели, в который пассажир начинает путешествие.

Отметим, что это был второй этап повышений, так как первый завершился 30 мая 2018 года.

Однако цены не только растут, но и падают. Стоимость проезда в пассажирских поездах дальнего следования, курсирующих по территории Украины будет снижена.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", согласно прогнозу Национального банка Украины тарифы на газ для населения повысятся на 25%. Вместе с тем значительного уменьшения количества субсидиантов в Украине не предвидится.