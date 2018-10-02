Налоговые и таможенные платежи в бюджет выросли на 65 миллиардов гривен - ГФС

Это средства, которые поступили от налоговых и таможенных платежей. Такие данные во вторник, 2 октября, представила пресс-служба Государственной фискальной службы.

По данным ведомства, это на 14%, или на 64,9 миллиардов гривен больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

В частности, в общий фонд госбюджета с начала 2018 года поступило 285,8 миллиардов гривен налоговых платежей, что на 16%, или на 39,5 миллиардов гривен превышает прошлогодний показатель. В свою очередь поступления таможенных платежей составили 240 миллиардов гривен и превысили прошлогодние показатели на 12%, или на 25,3 миллиардов гривен.

Вместе с тем в ГФС уточнили, что в сентябре в общий фонд госбюджета поступило 55,3 миллиардов гривен и это 11%, или на 5,5 миллиардов гривен превышает поступления сентября прошлого года. Поступления налоговых платежей составили 24,8 миллиардов гривен и превысили прошлогодний показатель на 4%, или на миллиард гривен. В сентябре поступило 30,5 миллиардов гривен таможенных платежей, что на 17%, или на 4,4 миллиарда гривен превышает прошлогодний показатель.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в проекте государственного бюджета на 2019 год заложен рост доходов по сравнению с 2018 годом на 9,0% до 1 трлн 8 млрд грн. На 2019 год доходы общего фонда государственного бюджета Украины запланированы в сумме 916 миллиардов гривен и доходы специального фонда - в сумме 92 миллиарда гривен. В то же время расходы составят один триллион 94 миллиарда гривен, что на 10% больше, чем в 2018 году.