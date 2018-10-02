21:59 02.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минфин повысил ставку по долларовым и гривневым ОВГЗ

Министерство финансов Украины во вторник, 2 сентября, на первичных аукционах повысило ставку размещения девятимесячных долларовых облигаций внутреннего государственного займа до 7% годовых.

Минфин повысил ставку по долларовым и гривневым ОВГЗ

При этом до этого две недели министерство отказывалось продавать их с доходностью свыше 5,95% годовых.

Как сообщили в украинском финансовом ведомстве, это позволило ему привлечь почти в 3,5 раза больше валюты, чем неделю назад а именно 67,04 миллионов долларов.

Таким образом, Минфин сегодн удовлетворил все 16 заявок со ставками от 5,95% до 7% годовых, а средневзвешенная ставка составила 6,82% годовых.

Что касается гривневых ОВГЗ, то продавец также

Впервые за последние три недели Минфин согласился также поднять доходность самых коротких трех месячных гривневых бумаг с 18,5% до 19% годовых, что позволило ему увеличить объем продаж до 834,36 миллионов гривен с 8,47 миллионов гривен неделей ранее.

Из 19 заявок Минфин отклонил лишь две на 150 миллионов гривен по номиналу по ставкам до 19,5% годовых.

На аукционах по продаже шести- и 12-месячных ОВГЗ ставка размещения осталась на уровне 18,5% годовых, так как покупатели и не просили больше. Были удовлетворены все 12 заявок на 43,82 млн грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство финансов Украины приняло решение, вслед за повышением Национальным банком учетной ставки, повысить с 18% до 18,5% ставку размещения гривневых облигаций внутреннего государственного займа.


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