Гройсман пообещал в следующем году "системное повышение" пенсий

При этом уже с 1 марта следующего года в стране начнется "системное повышение" пенсий. Об этом в понедельник вечером, 1 октября, выступая в прямом эфире одного из украинских телеканалов, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он также заверил, что он тоже хочет чтобы украинские пенсионеры получали еще больше, поэтому уже с марта пенсии будут проиндексированы пенсии и это будет системное повышение, каждый год. Но тяжелые задачи не выполняются мгновенно, - отметил премьер, добавив, что сейчас перед правительством стоит две задачи: с одной стороны, не допустить краха экономики Украины из-за невыполнения обязательств перед международными партнерами, с другой – защитить людей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман напомнил, что в 2017 году правительство начало процесс изменения минимальной зарплаты. Этим мы подталкиваем рост, в частности, средней зарплаты. Сегодня работодатели, испытывая дефицит кадров, уже идут на ее повышение. Это означает, что в декабре мы сможем иметь среднюю зарплату не менее 10 тыс. грн, – добавил премьер.