Польша - рекордсмен по денежным переводам в Украину

Отметим, что за семь месяцев переводы с этой страны составили – 13,8%, более 890 млн долларов.

На втором месте расположилась Россия, тут показатели меньше – 346 млн долларов. А тройку лидеров закрывает США, их объем вырос до 213 млн долларов.

В целом из стран Евросоюза в Украину поступило свыше 1,7 млрд долларов, а из стран СНГ – 391 млн долларов.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Национальный банк Украины внес коррективы в Правила осуществления, как за пределы так и в Украине, переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в Украине. Так, это дает возможность для применения безбумажных технологий на рынке финансовых услуг и расширения круга участников этого рынка, в кассах которых может быть выдан перевод из-за границы.