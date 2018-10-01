11:59 01.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету

Национальный банк Украины в понедельник, 1 октября, ввел в обращение новую памятную монету.

Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету

Она посвящена 100 летию Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика. Как сообщает пресс-служба регулятора, монета имеет номинал две гривны.

Она изготовлена из нейзильбера, а тираж монеты составляет 30 тысяч штук. На аверсе монеты в центре на фоне стилизованных креста и земного шара размещены символ медицины - чаша со змеей и девиз академии; на реверсе - в медальоне портрет П. Л. Шупика и название академии.

Стоит такая монета 49 гривен и ее можно приобрести в региональных отделах НБУ и банках-дистрибьюторах Ощадбанк и Укргазбанк.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в марте Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету специального выпуска "День украинской добровольца". Как сказано в сообщении НБУ, номинал монеты - 10 гривен, она изготовлена ​​из сплава на основе цинка с покрытием никелем. Тираж новой монеты составит миллион штук. Монета продолжила серию "Вооруженные Силы Украины" и посвящена самоотверженности, мужеству и героизму защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины - участникам добровольческих формирований, которые стали гордостью украинского народа.


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