В Украине продолжает дорожать свинина и курятина

Украинцам стоит приготовиться к росту цен на лук в размере 50 процентов, картофеля - на 5 процентов, кабачки - 80-90 процентов, капуста - 15 процентов. В то же время, немного упадут цены на свеклу и морковь. Изменится и ценообразование на мясо: на 7-8 процентов подорожает курица, цены на свинину будут меняться в зависимости от региона.

"Мы увидим совершенно разные тенденции. Что-то будет расти, что-то падать. Единой тенденции не будет по разным причинам: недостаток овощей хорошего качества, погодные условия", - сообщил Дорошенко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с сентября 2018 года в Украине ожидается подорожание продуктов, одежды и электроники.