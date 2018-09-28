18:31 28.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Экспорт орехов из Украины вырос на 83% - Минагро

Замминистра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева заявила, что за семь месяцев 2018 года украинские аграрии экспортировали грецкого ореха на 67,1 млн долл.

Экспорт орехов из Украины вырос на 83% - Минагро

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Так, в своем посте Трофимцева отметила, что в текущем году экспорт грецкого ореха уже составил 67,1 млн долларов. В частности, это является солидным плюсом в 83% к соответствующему периоду 2017 года. Вместе с тем замминистра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции рассказала, что больше всего Украина продала грецкий орех в страны ЕС , на втором месте страны Азии.

"Общая площадь ореховых садов составляет более 18 тыс. га, или 8,1% от общей площади садов", - написала она.

По словам Трофимцевой, грецкие орехи имеют отличные экспортные перспективы благодаря спросу на них в развитых странах, где грецкие орехи считаются неотъемлемой частью здорового питания.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина спустилась в общемировом рейтинге производителей мясо-молочных продуктов. За 3 квартал 2018 года Украина сократила производство колбасных продуктов на 58 процентов. В то же время, производство молока упало на 17,7 процентов, подсолнечного масла на 51, процент


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