Нацбанк на среду немного поднял курс гривны

100 долл - 2806,1209 грн;

100 евро - 3304,7686 грн.

При этом регулятор установил на 26 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1082.130263;

Серебро - 12.914825;

Платина - 748.816628;

Палладий - 954.515668.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 25 сентября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2811,1097 грн;

100 евро - 3309,5194 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.

Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.

По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке.