11:59 26.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар в среду немного снизился

В обменных пунктах Украины в среду, 26 сентября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на две копейки.

Наличный доллар в среду немного снизился

Наличный евро не изменился. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,13 гривен, а евро можно купить по 33,17 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,00 - 28,04, продажи 28,04 - 28,75 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,92, продажи - 28,13 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,20 - 32,88, продажи 32,85 - 33,90 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,67, продажи - 33,17 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,70 - 4,20, продажи - 4,10 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,85, продажи 4,29 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 25 сентября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем не изменился. Наличный евро потерял две копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,15 гривен, а евро можно было купить по 33,17 гривен.


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