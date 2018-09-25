Супрун рассказала, сколько денег правительство выделит на экстренную медицину

Украинское правительство ставит охрану здоровья в приоритет. Об этом во вторник, 25 сентября, во время подписания меморандума о сотрудничестве с Китайской Народной Республикой заявила исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, на эту отрасль в проекте бюджете на 2019 год уже заложены дополнительные средства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительства Украины и Китая подписали совместный меморандум, который предусматривает представление Украине бесплатной помощи. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook. Так, согласно договору, Китай будет предоставлять Украине бесплатную помощь. Отметим, что в рамках этого договора Украина уже получила от китайского правительства около 50 авто медицинской помощи, которые оборудованы новейшей медицинской аппаратурой, и готовы для использования.