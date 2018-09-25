США ввели санкции против ряда чиновников Венесуэлы

Все они связаны с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Как сообщает офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, ограничения, в частности, введены против жены президента Силии Флорес, которая в 2012-2013 годах была генеральным прокурором страны.

Из чиновников под санкции попали министр обороны Владимир Падрино Лопес, действующий и бывший вице-президенты Делси Гомез и Хорхе Гомез.

Сам Мадуро находится под санкциями с 31 июля 2017 года, - напомнили в министерстве, добавив, что теперь, санкции введены против людей из его "внутреннего круга", на которых Мадуро опирается, чтобы "удержать власть".

Все активы перечисленных лиц на территории США блокируются, гражданам запрещено совершать с ними транзакции.

Вместе с тем Минфин США пояснил, что такие действия связаны с состоянием экономики Венесуэлы. Гиперинфляция в стране к концу года составит миллион процентов, три миллиона граждан бежали в другие страны, но Мадуро и его окружение продолжает "пользоваться финансовыми схемами, чтобы замаскировать коррупцию среди правящего слоя и большие ошибки в управлении", - говорится в заявление американского финансового ведомства.

Напомним, как сообща УРА-Информ, Министерство торговли США ввели санкции против 12 российских компаний, которые вступят в силу 26 сентября, действия их, по мнению ведомства, идут вразрез с интересами национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.