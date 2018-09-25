Нацбанк на вторник вновь ослабил курс гривны

100 долл - 2811,1097 грн;

100 евро - 3309,5194 грн.

При этом регулятор установил на 25 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1089.547986;

Серебро - 12.838917;

Платина - 745.252268;

Палладий - 947.354573

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 24 сентября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2806,2880 грн;

100 евро - 3299,9141 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.

Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.

По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке.