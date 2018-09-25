На реконструкцию аэропорта в Одессе выделили 1,1 млрд грн

Отмечается, что такие деньги были предусмотрены в проектом Государственной целевой программы развития аэропортов до 2023 года.

Так, за счет этих денег планируется полностью реконструировать аэропорт, а именно искусственную взлетно-посадочную полосу и комплекс рулежных дорожек.

В прошлом году уже предоставлялось финансирование на строительство

Как известно, только в прошлом году украинское правительство выделило 500 млн. грн, и несколькими месяцами позже было предоставлено еще 170 миллионов. Тогда премьер-министр Украины Владимир Гройсман собственной персоной заложил капсулу на строительство новой взлетно-посадочной полосы.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство направило 200 млн. грн. на компенсации за жилье для семей погибших участников боевых действий на территории других государств и лиц с инвалидностью I-II группы, получивших ее во время участия в боевых действиях за рубежом.