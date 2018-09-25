10:20 25.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100204293:nastya

На реконструкцию аэропорта в Одессе выделили 1,1 млрд грн

В 2019 году Международный аэропорт Одесса получит от министерства инфраструктуры Украины финансовую помощь в размере 1,1 млрд грн. Как сказано в пояснительной записке к финансовому плану такие деньги пойдут на реконструкцию аэродрома и строительство взлетно- посадочной полосы.

На реконструкцию аэропорта в Одессе выделили 1,1 млрд грн

Отмечается, что такие деньги были предусмотрены в проектом Государственной целевой программы развития аэропортов до 2023 года.

Так, за счет этих денег планируется полностью реконструировать аэропорт, а именно искусственную взлетно-посадочную полосу и комплекс рулежных дорожек.

В прошлом году уже предоставлялось финансирование на строительство

Как известно, только в прошлом году украинское правительство выделило 500 млн. грн, и несколькими месяцами позже было предоставлено еще 170 миллионов. Тогда премьер-министр Украины Владимир Гройсман собственной персоной заложил капсулу на строительство новой взлетно-посадочной полосы.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ"правительство направило 200 млн. грн. на компенсации за жилье для семей погибших участников боевых действий на территории других государств и лиц с инвалидностью I-II группы, получивших ее во время участия в боевых действиях за рубежом.


Поделиться
Читайте также:
 
Китай предоставит Украине полсотни авто "скорой помощи" В Сквире Киевской области машина провалилась под асфальт В Николаеве ливень затопил улицы - ВИДЕО НБУ с 25 сентября вводит в оборот новую 20 гривневую банкноту - ФОТО
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив