13:59 25.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Раде предлагают повысить штраф за грубое нарушение правил рыболовства

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде повысить штрафы за нарушение правил рыболовства.

Раде предлагают повысить штраф за грубое нарушение правил рыболовства

Соответствующий законопроект №9125 был зарегистрирован в парламенте 24 сентября. Согласно документу правительство предлагает усилить ответственность за нарушение гражданами и должностными лицами правил использования объектов животного мира. Проект

В частности, предлагается установить штраф за грубое нарушение правил рыболовства от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией снастей и улова. При этом для должностных лиц предусмотрены штрафы от 400 до 800 таких минимумов с конфискацией снастей.

Кроме того, повторное грубое нарушение правил рыболовства предусматривается наказывать наложением штрафа на граждан от 400 до 750 необлагаемых минимумов, а на должностных лиц - от 800 до 1500 таких минимумов.

Также этим документом определяется, что незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом, если такие действия причинили существенный вред или совершены на территориях и объектах природно-заповедного фонда, наказывается штрафом от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до двух лет.

При этом указано, что существенным вредом, если он заключается в причинении материального ущерба, считается такой вред, который в 150 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабмин одобрил соответствующий проект закона в начале сентября.


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