Раде предлагают повысить штраф за грубое нарушение правил рыболовства

Соответствующий законопроект №9125 был зарегистрирован в парламенте 24 сентября. Согласно документу правительство предлагает усилить ответственность за нарушение гражданами и должностными лицами правил использования объектов животного мира. Проект

В частности, предлагается установить штраф за грубое нарушение правил рыболовства от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией снастей и улова. При этом для должностных лиц предусмотрены штрафы от 400 до 800 таких минимумов с конфискацией снастей.

Кроме того, повторное грубое нарушение правил рыболовства предусматривается наказывать наложением штрафа на граждан от 400 до 750 необлагаемых минимумов, а на должностных лиц - от 800 до 1500 таких минимумов.

Также этим документом определяется, что незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом, если такие действия причинили существенный вред или совершены на территориях и объектах природно-заповедного фонда, наказывается штрафом от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до двух лет.

При этом указано, что существенным вредом, если он заключается в причинении материального ущерба, считается такой вред, который в 150 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабмин одобрил соответствующий проект закона в начале сентября.