15:52 24.09.2018 | Экономика | Новости
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В США продали первый в мире автомобиль за Bitcoin

Американский бизнесмен Кен Бридж впервые в истории купил Bentley Continental GT за виртуальную валюту Bitcoin. Об этом передает bitcoinist.

В США продали первый в мире автомобиль за Bitcoin

Точная цена автомобиль в криптовалюте не указана, однако, известно, что такая иномарка в среднем стоит 250-300 тыс американских долларов.

В свою очередь, американский миллиардер Тильман Фертитта заявил, что Бридж показал правильный пример применения виртуальных денег, которые необходимо инвестировать в движимое или недвижимое имущество из-за постоянного колебания курса валюты.

"Я благодарен Тильману за большой вклад в продвижение биткоина как потребительского инструмента", - отметил предприниматель.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за последние 18 месяцев в мире появилось более 1000 видов виртуальной валюты, но большинство из них попросту разорились. 


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