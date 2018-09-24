10:59 24.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100204223:Polishuk

Украина увеличила запасы в ПХГ до 15,8 миллиардов кубометров

Украина после завершения прошлого отопительного сезона увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах.

Украина увеличила запасы в ПХГ до 15,8 миллиардов кубометров

По состоянию на утро понедельника, 24 сентября, запасы увеличены на восемь миллиардов 374,43 миллионов кубических метров. Как сказано в сообщении предприятия "Укртрансгаз",

начиная с 8 апреля по 23 сентября запасы в хранилищах уже возросли в 2,1 раза. Таким образом, запасы увеличились с семи миллиардов 435,16 миллионов до 15 миллиардов 809,59 миллионов кубометров.

При этом по расчетам ведомства, только за этот месяц ПХГ пополнились на один миллиард 170,09 миллионов кубометров, тогда как в августе - на один миллиард 793,4 миллионов кубометров, в июле - на один миллиард 654,79 миллионов, в июне - на один миллиард 622,57 миллионов, в мае - на один миллиард 632,04 миллионов и в апреле - на 500,84 миллионов кубометров.

Напомним, из отопительного сезона 2017/18 годов Украина вышла с минимальными за последние четыре сезона запасами в хранилищах, что было связано с морозным мартом - началом апреля.

Как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины ожидает, что запасы газа в ПХГ к 1 ноября 2018 года составят 17 миллиардов кубических метров.


Поделиться
Читайте также:
 
Сегодня в мире отмечают Всемирный день без автомобиля На Днепропетровщине неизвестные ограбили ювелирный магазин В Киеве микроавтобус протаранил пешехода - ФОТО В Украине зафиксировали рекордное количество грибных отравлений
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив