Украина увеличила запасы в ПХГ до 15,8 миллиардов кубометров

По состоянию на утро понедельника, 24 сентября, запасы увеличены на восемь миллиардов 374,43 миллионов кубических метров. Как сказано в сообщении предприятия "Укртрансгаз",

начиная с 8 апреля по 23 сентября запасы в хранилищах уже возросли в 2,1 раза. Таким образом, запасы увеличились с семи миллиардов 435,16 миллионов до 15 миллиардов 809,59 миллионов кубометров.

При этом по расчетам ведомства, только за этот месяц ПХГ пополнились на один миллиард 170,09 миллионов кубометров, тогда как в августе - на один миллиард 793,4 миллионов кубометров, в июле - на один миллиард 654,79 миллионов, в июне - на один миллиард 622,57 миллионов, в мае - на один миллиард 632,04 миллионов и в апреле - на 500,84 миллионов кубометров.

Напомним, из отопительного сезона 2017/18 годов Украина вышла с минимальными за последние четыре сезона запасами в хранилищах, что было связано с морозным мартом - началом апреля.

Как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины ожидает, что запасы газа в ПХГ к 1 ноября 2018 года составят 17 миллиардов кубических метров.