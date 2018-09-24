"Газпром" рухнул в списке крупнейших энергокомпаний мира

В опубликованном в воскресенье, 23 сентября, обновленном рейтинге S&P Global Platts Top 250 Global Energy Company Rankings, "Газпром" занял только 17-е место. Как сообщает РБК, ссылаясь на рейтинг крупнейших энергетических компаний мира, первое место занимает ExxonMobil.

Вместе с тем "Транснефть" переместилась на 30-е место с 14-го, "Сургутнефтегаз" - вырвался на 35-е место с 165-го, а" Лукойл" поднялся с шестого места на второе.

В прошлом году "Газпром" сменил ExxonMobil на первой строчке рейтинга после ее 12-летнего лидерства. В этом году, как отмечает агентство, повторный выход ExxonMobil на первое место произошел "на фоне восстановления цен на нефть и надежд на экспортный бум в США".

При составлении рейтинга компании оцениваются по ряду финансовых показателей, таких как стоимость активов, выручка, прибыль, доход на инвестиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, рейтинг "Топ-250 глобальных энергетических компаний" впервые был опубликован в 2002 году.