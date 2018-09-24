Эксперты МЭРТ ухудшили прогноз роста ВВП Украины на текущий год

При этом инфляция в годовом исчислении составит 9,5%. В то же время в следующем году он незначительно замедлится до 3,0% при инфляции 7,4%.

Такой обновленный консенсус-прогноз в понедельник, 24 сентября, обнародовало Министерство экономического развития и торговли. Согласно документу, в 2020-2021 годах рост украинской экономики ускорится соответственно до 3,1% и 3,9%,

В апреле этого года эксперты ожидали увеличения ВВП Украины в этом году на 3,2% при инфляции 9,7%, в 2019 году - на 3,1% при инфляции 8%. Рост экономики в 2020 году оценивался ими в апреле на уровне 3,3%, а в 2021 году - 4%.

При этом аналитики, который накануне опросило МЭРТ также ожидают снижения курса гривны к концу этого года до 29,6 гривне за доллар, а к концу следующего - до 30,6 гривен за доллар. По их оценкам, небольшая девальвация национальной валюты продолжится и в последующие два год: до 32 гривен, на конец 2020 года и 33,2 гривен на конец 2021 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Госстат, рост экономики Украины в 2017 году ускорился до 2,5% с 2,3% годом ранее при увеличении инфляции до 13,7% с 12,4%.