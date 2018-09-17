В Украине повысились ставки по депозитам для всех валют

Отмечается, что свои доходные вклады повысили Альфа-Банк, ПУМБ и Сбербанк.

Максимально подорожали гривневые вклады периодом свыше года (на 0,11 п.п. – до 12,76%). Доходность сбережений сроком от 3 до 6 месяцев поднялась на 0,09 п.п. и составляет 12,31% годовых. Вклады на срок от полугода до года выросли в цене на 0,08 п.п. – до 13,20% годовых.

Средняя процентная ставка по депозитам в долларах синхронно выросла для сроков от 3 до 6 месяцев и свыше 12 месяцев.

Кроме того, вклады с месячным расчетом упали в цене на 0,01 п.п. и предлагают 1,46% годовых. А вот средняя ставка по депозитам на срок от 6 до 12 месяцев выросла на 0,02 п.п. – до 1,85% годовых. Сбережения периодом свыше года подорожали на 0,05 п.п. – до 2,07% годовых.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", объем гривневых депозитов в банковской системе в августе сократился на 4,1%. По информации регулятора, депозиты граждан уменьшились на 1,3%, до 251,74 миллиардов гривен, тогда как бизнеса - на 6,8%, до 242,75 миллиардов гривен.