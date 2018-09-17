11:57 17.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине повысились ставки по депозитам для всех валют

На протяжении последней недели украинские банки повышали ставки по депозитам для всех валют. Согласно обзору актуальных депозитных программ, рост ставок наблюдается уже третью неделю подряд.

В Украине повысились ставки по депозитам для всех валют

Отмечается, что свои доходные вклады повысили Альфа-Банк, ПУМБ и Сбербанк.

Максимально подорожали гривневые вклады периодом свыше года (на 0,11 п.п. – до 12,76%). Доходность сбережений сроком от 3 до 6 месяцев поднялась на 0,09 п.п. и составляет 12,31% годовых. Вклады на срок от полугода до года выросли в цене на 0,08 п.п. – до 13,20% годовых.

Средняя процентная ставка по депозитам в долларах синхронно выросла для сроков от 3 до 6 месяцев и свыше 12 месяцев.

Кроме того, вклады с месячным расчетом упали в цене на 0,01 п.п. и предлагают 1,46% годовых. А вот средняя ставка по депозитам на срок от 6 до 12 месяцев выросла на 0,02 п.п. – до 1,85% годовых. Сбережения периодом свыше года подорожали на 0,05 п.п. – до 2,07% годовых.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", объем гривневых депозитов в банковской системе в августе сократился на 4,1%. По информации регулятора, депозиты граждан уменьшились на 1,3%, до 251,74 миллиардов гривен, тогда как бизнеса - на 6,8%, до 242,75 миллиардов гривен.


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