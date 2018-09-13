США готовят "жесткие" санкции против России из-за дела Скрипалей

Они будут связаны с расследованием отравления российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Как сообщает в четверг, 13 сентября, Bloomberg, пакет санкций готовится в соответствии с Законом о ликвидации химических веществ и борьбы с биологическим оружием и военными действиями 1991 года, который предусматривает наказание стран, которые используют химическое оружие в нарушение международного права.

По словам представителя Госдепартамента США Маниша Сингх, в Госдепе готовы имплементировать второй раунд санкций.

Мы хотим добиться того, чтобы власти России заверили, что не будут использовать нервно-паралитические вещества против собственных граждан. Если мы этого не увидим, второй раунд санкций обязателен к исполнению. Они будут введены, - заверил Сингх.

Напомним, первоначальные санкции ограничивают экспорт в Россию товаров и технологий США по соображениям национальной безопасности, включая электронику, лазеры и некоторые специализированные технологии добычи нефти и газа. Такие действия могут блокировать сотни миллионов долларов экспорта.

Как сообщал УРА-Информ, в Британии заявили, что подозреваемые в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами военной разведки России.