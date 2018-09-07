17:59 07.09.2018 | Экономика | Новости
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У British Airways украли данные на десятки тысяч пассажиров

Базы данных британской авиационной компании British Airways стали объектом атаки хакеров.

У British Airways украли данные на десятки тысяч пассажиров

Об этом в пятницу, 7 сентября, сообщили в материнской компании British Airways, International Airlines Group, передает Reuters.

Согласно имеющейся информации, киберпреступникам удалось похитить личные данные и данные по платежным картам около 380 тысяч клиентов авиаперевозчика. Похищенная информация касались платежей, осуществленных с 21 августа по 5 сентября этого года через сайт компании или специальное мобильное приложение. British Airways связалась с пострадавшими клиентами и сообщила об утечке данных.

В Airlines Group уверяют, что похищенные данные касаются исключительно информации по безналичным расчетам и не содержат паспортных данных клиентов и деталей относительно их рейсов.

На данный момент недостатки в системе защиты устранена и сайт функционирует без перебоев.

Как сообщал "УРА-Информ", лоукостер Ryanair планирует в 2019 году значительно расширить свое присутствие на рынке Польши, запустив из шести польских аэропортов 17 новых рейсов, восемь из которых - в Киев и Львов.


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