У British Airways украли данные на десятки тысяч пассажиров

Об этом в пятницу, 7 сентября, сообщили в материнской компании British Airways, International Airlines Group, передает Reuters.

Согласно имеющейся информации, киберпреступникам удалось похитить личные данные и данные по платежным картам около 380 тысяч клиентов авиаперевозчика. Похищенная информация касались платежей, осуществленных с 21 августа по 5 сентября этого года через сайт компании или специальное мобильное приложение. British Airways связалась с пострадавшими клиентами и сообщила об утечке данных.

В Airlines Group уверяют, что похищенные данные касаются исключительно информации по безналичным расчетам и не содержат паспортных данных клиентов и деталей относительно их рейсов.

На данный момент недостатки в системе защиты устранена и сайт функционирует без перебоев.

Как сообщал "УРА-Информ", лоукостер Ryanair планирует в 2019 году значительно расширить свое присутствие на рынке Польши, запустив из шести польских аэропортов 17 новых рейсов, восемь из которых - в Киев и Львов.